Juan Toscano apoya a Sainz por encima de 'Checo' Pérez para el GP de México

Juan Toscano, jugador de los Capitanes de la Ciudad de México, acudió al Autódromo Hermanos Rodríguez para presenciar este fin de semana el Gran Premio de México, donde mencionó que estará apoyando a Carlos Sainz por encima de Sergio 'Checo' Pérez.

“Carlos Sainz me invitó a venir. En un rato voy a verlo y por supuesto que voy a apoyarlo con todo en la clasificación y en la carrera de mañana en la que confío resulte ganador”, mencionó Toscano en entrevista.

Además, el exjugador de equipos como Warriors, Jazz y Lakers comparó su primera experiencia como espectador de la Fórmula 1 al ambiente que hay dentro de la NBA.

“El ambiente me fascina, me recuerda al de un juego de la NBA, aunque yo no puedo ir como aficionado a juegos de baloncesto porque siempre estoy concentrado o jugando; disfruto mucho estar aquí, del otro lado, como un aficionado más”, comentó.

Toscano fue el talismán para la escudería de Ferrari, pues Charles Leclerc y Carlos Sainz estarán saliendo en el primer y segundo lugar de cara al GP de México, mientras que 'Checo' Pérez saldrá en la quinta posición.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ TRAS QUALY DEL GP DE MÉXICO: 'NO PODEMOS OLVIDAR LO QUE HA PASADO EN ACAPULCO'