Ferrari, sorprendidos tras la pole position de Charles Leclerc en el GP de México

Al interior de Ferrari existe una discusión justa: ¿quién es el piloto número 1? Carlos Sainz ha tenido mejores resultados esta temporada, pero el que lleva la batuta es Charles Leclerc, quien apunta a su primer triunfo en el Gran Premio de México tras quedarse con la pole position.

Il Cavallino Rampante sorprendió a todos, nunca mejor dicho, a propios y extraños. El monegasco estuvo cerca de bajar del 1m16seg tras marcar 1m17.166, quedando por arriba de Carlos Sainz, Max Verstappen, Daniel Ricciardo y Checo Pérez.

Nadie lo esperaba, ni el mismo Charles, quien confesó su sorpresa por la pole en conferencia de prensa tras la calificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Fue una gran soprpresa, no lo esperaba después de lo sucedido en las prácticas", admitió Leclerc. "Ha sido una buena vuelta. No sabemos por qué a veces vamos tan rápido y a veces por qué no tanto. Para nosotros la pista mejoró mucho más que para Max Verstappen. Hay que intentar entender más el coche", añadió Carlos Sainz, quien saldrá en segundo lugar.

Ferrari ha sufrido los domingos, pues pese a que Leclerc se ha hecho de cuatro pole positions y Carlos de otro par, solo el español ha conseguido una victoria. Las otras 17 de la campaña han sido para Red Bull.

"Es increíbe lo que hizo Ferrari, no los esperábamos así", indicó el mexicano Checo Pérez, tras una increíble calificación en la CDMX.

