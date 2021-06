Lewis Hamilton: 'Considerando lo complicado que fue el viernes, estoy muy contento'

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, que acabó segundo este domingo el Gran Premio de Francia, el séptimo del Mundial, manifestó en el circuito de Paul Ricard que "considerando que" tuvieron "un viernes tan complicado" está "muy contento con este resultado".

"Mi felicitación a Max (Verstappen de Red Bull, que fortaleció su liderato en el Mundial al ganar en Francia), porque hoy hizo un gran trabajo. Los Red Bull tenían más velocidad en línea recta durante todo el fin de semana, pero considerando que tuvimos un viernes tan complicado estoy muy contento con este resultado", comentó Hamilton, de 36 años, que es segundo en el Mundial, con 119 puntos, doce menos que la joven estrella neerlandesa.

"Por supuesto, no ganamos; y eso que tuvimos el liderato, pero no me quedaba neumático al final, así que desgraciadamente perdimos la posición, pero aún así creo que fue una buena carrera", manifestó el astro inglés, que la temporada pasada igualó el récord histórico de siete títulos mundiales que detentaba hasta entonces en solitario el alemán Michael Schumacher.

"Tenemos que encontrar algo de ritmo, eso está claro. La mayor parte del tiempo que perdimos hoy se perdió en las rectas, así que tenemos que profundizar, tratar de averiguar dónde está, y si es un asunto de potencia o resistencia, pero en general, todavía tenemos un buen paquete", opinó Hamilton, plusmarquista histórico de 'poles' (100) y triunfos (98) en Fórmula Uno.

"No sabíamos cómo de grande iba a ser el 'undercut' (de Verstappen, que paró una segunda vez, al contrario de la mayoría, que sólo lo hizo en una ocasión), pero lo que fue realmente sorprendente fue cómo nos quedamos tan deprisa sin ese neumático delantero", dijo.

"Pero está claro que ellos (los Red Bull) tenían una buena estrategia y que les funcionó muy bien", afirmó el excéntrico y espectacular campeón de Stevenage después de acabar segundo este domingo en Francia.

