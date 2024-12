Liam Lawson tras recibir 'hate' de los aficionados de Checo Pérez: "No estaba listo"

El mundo de la Fórmula 1 se estremeció reciente con la salida de Sergio ‘Checo’ Pérez de Red Bull Racing, un movimiento que dejó el camino libre para que el joven piloto neozelandés Liam Lawson asumiera el codiciado asiento junto al tetracampeón Max Verstappen.

CAPTURA DE PANTALLA: X I Lawson en RB|

La decisión de Christian Horner de elegir a Lawson sobre el japonés Yuki Tsunoda desató reacciones intensas en el ámbito automovilístico y en redes sociales.

Si bien el ascenso de Lawson a Red Bull fue un momento de celebración para el piloto, también trajo consigo una oleada de comentarios negativos, especialmente de fanáticos del piloto mexicano.

CAPTURA DE PANTALLA: X I Habló en entrevista |

En entrevista con The Times, Lawson habló abiertamente sobre la inesperada presión que enfrentó tras su nombramiento.

“Originalmente vi demasiado (abuso), pero no lo esperaba, no estaba listo para eso”, confesó el joven neozelandés. “Para ser honesto, ya no uso mucho redes sociales. Postearé para mis fans, pero ya no leeré los comentarios”.

Lawson, quien anteriormente sustituyó a Daniel Ricciardo en Red Bull, reconoció que este tipo de situaciones no forman parte de la preparación habitual de un piloto: “Te preparas para estar listo como piloto de Fórmula 1, entonces realmente no esperas esa clase de cosas, tú no te preparas realmente para eso, porque tú estás enfocado en manejar”.

CAPTURA DE PANTALLA: X I Pérez en Brasil|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Oficial! Red Bull anuncia a Liam Lawson como remplazo de ‘Checo’ Pérez para 2025