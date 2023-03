Max Verstappen 'advierte' a Checo Pérez: "No me gusta perder y a mi padre tampoco"

Red Bull, Max Verstappen, habló ante los medios de su país recientemente y justificó ciertos comportamientos de su padre que no han caído nada bien entre la afición mexicana a la El compañero de Sergio 'Checo' Pérez en, habló ante los medios de su país recientemente y justificó ciertos comportamientos de su padre que no han caído nada bien entre la afición mexicana a la Fórmula 1

"Por supuesto que mi papá siempre es mi mayor seguidor. No me gusta perder y a mi padre tampoco: así crecimos. Siempre muestran las imágenes mal. Checo se baja de su auto y quiere celebrar con sus mecánicos en Arabia, lo cual es bastante normal. Y mi padre simplemente no pertenece ahí, por eso no se pone a saltar como idiota", dijo el piloto nacido en Bélgica.

"Creo que eso es de lo más normal, solo que algunas personas lo ven diferente. Y está bien, simplemente no lo ves de la misma manera. El punto es que nos preocupamos por nosotros mismos y no por lo que el mundo de Twitter piense al respecto", sostuvo Verstappen.

En la entrevista también aprovechó para criticar las medidas que Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, quiere implementar, en específico la de eliminar las sesiones de entrenamiento de los viernes en los grandes premios. "No creo que fuera exactamente lo que quiso decir", refirió el conductor neerlandés, quien añadió que no está a favor de cambiar gran parte de la esencia de la competición.

Quizá la elección de palabras por parte del coequipero de Pérez no fueron las mejores, pero el tipo fue fiel a su estilo y habló de frente.

