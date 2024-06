Max Verstappen 'explota' tras otra pelea entre su padre y Christian Horner: "No es agradable"

El Campeón de Fórmula 1 está harto. Tras la última pelea entre su padre Jos y Christian Horner (jefe de Red Bull), Max Verstappen señaló que esta confrontación era innecesaria. Y es que previo al Gran Premio de Austria, la tensión en el escudería austriaca ha vuelto.

Y es que Jos Verstappen asegura que Horner no quería que él participara en los eventos que se llevaron a cabo en el Red Bull Ring. Asimismo, se dijo harto del jefe de la escudería y aseguró que ha tomado actitudes de "infantes".

"En los últimos días he escuchado por algunas fuentes que Christian Horner hizo todo lo que estaba en su poder para no dejarme conducir. Así que pensé: dímelo en la cara. Es muy decepcionante. Estoy completamente harto de él. Parece un jardín de infantes. Podría haber conducido, pero me he retirado. Me parece tan infantil por parte de Horner. Dice algo de él, creo", declaró Jos.

En respuesta a las palabras del padre de Max, Christian Horner enfatizó que él no tuvo nada que ver y que solo le interesa estar bien con sus pilotos. "Es algo que organiza el circuito. No hubo ningún veto por mi parte, ni nada por el estilo. Mi relación con Max siempre ha sido muy buena, muy fuerte. Y él es nuestro piloto. Él es con quien es importante tener una relación sólida".

Ante esta serie de declaraciones, Max Verstappen, tricampeón de Fórmula 1 y piloto de Red Bull, señaló que esta última confrontación era innecesaria. De igual forma, recalcó que esta pelea no es buena para ninguna parte, pues al final de cuentas son un equipo y esto no ayuda para afrontar los nuevos retos.

"Naturalmente, por supuesto, no es agradable, ni para mí, ni para mi padre, ni para Christian ni para el equipo. Por supuesto, no quiero que pasen estas cosas. Mi padre ha sido muy claro sobre las razones que hay detrás y, por supuesto, puedo entender su opinión al respecto porque, al final, le piden que conduzca el coche y se da cuenta de que no quieren que lo haga", declaró.

"Bueno, a mi padre en realidad no le importa, pero le pidieron que lo condujera para los aficionados neerlandeses. Con Red Bull tenemos una gran relación con todo el circuito. Y entiendo que el otro extremo es centrarse en el rendimiento que se necesita, así que quiero una buena relación con todo el mundo, pero por supuesto, este escenario podría haberse evitado", agregó.

