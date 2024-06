Fórmula 1: Nueva disputa entre Christian Horner y Jos Verstappen en Austria

El único Verstappen que importa en Red Bull es Max. Así de claro lo dejó el director de la escudería austriaca, Christian Horner en respuesta a las declaraciones que el padre del tricampeón de Fórmula 1, Jos Verstappen, hizo previo al Gran Premio de Austria.

El expiloto aseguró que fue el director de la escudería quien estuvo detrás de la negativa que recibió para participar en el Desfile de Leyendas este fin de semana en Spielberg. Con ello, se reavivó nuevamente la enemistad entre ambos individuos.

Jos Verstappen se dijo harto de Christian Horner

En declaraciones recogidas por el diario De Telegraaf, Jos señaló que fue Horner quien no le permitió participar en uno de los eventos complementarios que se realizaron en el Red Bull Ring. "En los últimos días he escuchado por algunas fuentes que Christian Horner hizo todo lo que estaba en su poder para no dejarme conducir".

"Así que pensé: dímelo en la cara. Es muy decepcionante", declaró el padre de Max Verstappen, que por otra parte aseguró a Formule 1 que se siente cansado de cómo le han perjudicado las decisiones de Horner. "Habría alguna filmación, incluso con un dron. Pero Horner no quería que me filmaran ¿Cómo puede ser tan infantil?".

"Estoy completamente harto de él. Parece un jardín de infantes. Podría haber conducido, pero me he retirado. Me parece tan infantil por parte de Horner. Dice algo de él, creo", añadió Jos Verstappen.

La respuesta de Christian Horner en Austria

Las diferencias entre Jos y el director de Red Bull se han encendido más este 2024 a raíz de la denuncia que Horner recibió por conducta inapropiada y aunque la situación se había calmado, otra vez se encendió este fin de semana en Spielberg.

En respuesta a las palabras de Jos, el británico enfatizó que él no tuvo nada que ver y que solo le interesa estar bien con sus pilotos. "Es algo que organiza el circuito. No hubo ningún veto por mi parte, ni nada por el estilo. Mi relación con Max siempre ha sido muy buena, muy fuerte. Y él es nuestro piloto. Él es con quien es importante tener una relación sólida".

"Nunca he tenido problemas con ninguno de los padres de nuestros pilotos en el pasado. Y cualesquiera que sean los problemas de Jos, realmente no tengo nada que comentar", aunque tras ello se mofó tanto del padre del piloto como de Mercedes, que ha tratado de aprovechar las diferencias para tentar a Max como opción para suplir a Lewis Hamilton.

Sin embargo, previo a la carrera de este domingo, el propio piloto aseguró que no se marchará de los Toros Rojos para 2025. Ante esto, y luego de las declaraciones de Verstappen Senior, Horner no dudo en responder con dureza. "Creo que (lo de Toto Wolff) es puramente táctica de distracción. Por supuesto, si quiere un Verstappen para próximo año, entonces supongo que Jos está disponible".

Añadió que no tiene ninguna duda de que Max está satisfecho en Red Bull, además consideró que si Hamilton, que tenía información de lo que planeaba Mercedes para 2026, optó por irse, fue por alguna razón. "Ha habido un poco de especulación sobre quién ocupará ese puesto, pero no será Max".

