Fórmula 1: Red Bull se prepara para una dura penalización que recibirá Max Verstappen

Red Bull no ha tenido un dominio absoluto en 2024 como lo hizo en 2023 y en diez carreras ya perdieron tres, una más que el año pasado. Pero aunque las distancias -sobre todo con McLaren y Ferrari- se han acortado, Max Verstappen se mantiene como líder del Campeonato de pilotos y ha demostrado por qué es el actual tricampeón de la Fórmula 1.

En el pasado Gran Premio de España, Lando Norris terminó con mejor ritmo, pero Verstappen logró mantener la distancia para quedarse con la victoria, séptima de la Temporada 2024 en la cual eventualmente necesitará de nuevo de su talento para afrontar una sanción a la que tendrá que enfrentarse la escudería de Milton Keynes.

¿Por qué Red Bull y Max Verstappen serán sancionados?

En el pasado Gran Premio de Canadá, el motor del RB20 del neerlandés fue retirado y tras la inspección en la sede de Honda, en Sakura, Japón, el panorama no es favorable. De acuerdo con el portal Motorsport, la unidade de potencia -en revisión desde hace dos semanas- no tiene reparo. "El motor de combustión interna no puede ser rescatado", aseguró el medio mencionado.

Por ello, los asutriacos tendrán que recurrir a su quinta unidad de potencia, una más de las que permite el reglamento "Tendríamos que ver cómo se desarrolla en las próximas carreras, pero creo que es inevitable que tengamos que cambiar de motor en algún momento”, mencionó Christian Horner tras la carrera en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

La penalización por una nueva unidad de potencia es de 10 posiciones en la parrilla, por lo que Verstappen tendrá que hacer una remontada épica como las que ha tenido en las dos últimas temporadas en el Gran Premio de Bélgica. En el Circuito de Spa-Francorchamps los adelantamientos son más sencillos y por ello Red Bull ha apostado por hacer los cambio ahí, con la confianza de que Max remontará.

En 2022, largó desde la P14 hasta la victoria, mientras que el año pasado la sanción fue apenas de cinco lugares, por lo que remontó desde la P6 a la P1. El problema por ahora para los austriacos es que tendrán tres carreras más antes de su visita a Bélgica, que será la última fecha del calendario antes de la pausa de verano.

¿Cuáles son las próximas carreras de Red Bull y Verstappen?

El siguiente compromiso de los Toros Rojos será en casa, en el Gran Premio de Austria, el próximo domingo 30 de junio y a la siguiente semana visitarán Silverstone para el Gran Premio de Gran Bretaña. Posteriormente, tendrán una pausa de dos semanas para prepararse para el Gran Premio de Hungría, a celebrarse el domingo 21 de julio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EXCAMPEÓN DE LA F1 SOBRE CHECO PÉREZ: 'NO PUEDE ACERCARSE AL RITMO DE VERSTAPPEN'