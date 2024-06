Toto Wolff señaló mal momento de Checo Pérez para convencer a Verstappen

En Mercedes no pierden la esperanza de fichar a Max Verstappen, como reemplazo de Lewis Hamilton que se marchará a Ferrari a partir de 2025. Aunque parece que la problemática interna en Red Bull se ha calmado, Toto Wolff no desiste en sus esfuerzos por convencerlo al tres veces campeón de Fórmula 1 y ahora refirió al mal momento de Sergio 'Checo' Pérez.

¿Qué dijo Toto Wolff sobre Checo Pérez tras el Gran Premio de España?

Después de la carrera en Barcelona, el directivo austriaco consideró que, aunque Red Bull sigue a la cabeza del Campeonato de constructores, no son tan dominantes como en las dos últimas temporadas. En declaraciones recogidas por el portal italiano formu1a.uno, Wolff destacó cómo McLaren ha desarrollado un auto más rápido y que Mercedes, con dos podios consecutivos, comienza a acercarse.

Por ello, opinó que si logran desarrollar todavía más su auto, podrían convencer a Verstappen de llegar como compañero de George Russell, con el monoplaza más veloz de la parrilla. "Siempre he dicho que tenemos que centrarnos en nosotros mismos para mejorar el coche y, si el coche va a ser mejor, normalmente todos los pilotos quieren conducir lo más rápido posible, y esa es nuestra prioridad. Necesitamos permitir que Lewis (Hamilton) y George terminen la temporada a un alto nivel y luego veremos si el W15 será un coche que Max pueda convencer".

"Creo que las carreras las gana Max y no Red Bull. El RB20 es sólido pero a Checo Pérez no le va bien. Es Max quien marca la diferencia", añadió el director de las 'Flechas Plateadas', en referencia a que las complicaciones que ha tenido el mexicano reflejan más fielmente el estado del auto, no así con Verstappen que tiene un talento único.

Wolff confía que Mercedes se mantenga por este camino

Con respecto a lo que han logrado los de Brackley hasta ahora, con dos podios consecutivos, Toto fue mesurado y señaló que, a pesar de la clara mejoría, todavía les faltan unas décimas para estar a la altura de Verstappen y Lando Norris. "Para nosotros hoy era imposible luchar con ellos. Desde Imola todas las pequeñas actualizaciones que trajimos han mejorado el equilibrio y han hecho el W15 es un coche mejor".

"Son pequeños pasos pero marcan la diferencia", y por último consideró que en el Gran Premio de Gran Bretaña pueden competir de nuevo, mientras que no guarda las mismas expectativas para el próximo domingo en Austria. "Creo que Norris y Verstappen han sido y serán rápidos en todos los circuitos. Austria históricamente no nos ha ido bien, no sé cómo nos irá este año, pero Silverstone es sin duda un circuito rápido que conocemos bien y donde el coche siempre ha funcionado bien"

