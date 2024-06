Verstappen reconoce crecimiento de otras escuderías en la F1: 'Es preocupante'

Tras reafirmar su dominio en el Gran Premio de España, Max Verstappen reconoció el creciente nivel que han tenido los equipos, así como la amenaza que ha representado el piloto de McLaren, Lando Norris, quien este fin de semana le arrebató la pole position en la clasificación.

El piloto neerlandés destacó su estrategia de atacar desde el comienzo a Norris y así poder llevar el ritmo de la carrera: "Estoy muy contento porque creo que lo que hizo que mi carrera fuese así fue conseguir el liderato en la segunda vuelta y básicamente estar también por delante de Lando. Desde el principio, he hecho una carrera muy agresiva y también defensiva, parando bastante pronto en comparación con Lando", explicó Verstappen.

El piloto holandés admitió que es preocupante la mejora que ha visto el equipo con base en Woking, Reino Unido: "Ellos fueron un poco más rápidos hoy y mejores con los neumáticos también, y eso es por supuesto un poco preocupante. No es lo que te gusta ver, pero como equipo creo que hoy hemos funcionado muy bien. Hemos aprovechado todo lo que teníamos".

'Mad' Max está consciente de que hoy no fueron los más rápidos en la pista, por lo que espera mejorar el ritmo de su coche para mantener la competitividad: "Por supuesto que es emocionante, pero cuando pienso en mí y no en el deporte, quiero tener más ritmo, porque no somos los más rápidos en este momento. Por eso tengo que apretar hasta el final. Si no hubiera adelantado a Lando al principio, creo que hoy habríamos sido segundos".

A pesar de ampliar su ventaja en el campeonato de pilotos, Verstappen considera que McLaren tiene un rendimiento ligeramente superior al de su RB20, por lo que envió un mensaje contundente a Red Bull.

"Son los pequeños márgenes los que pueden decidir el resultado de una carrera. Hasta ahora lo estamos haciendo todo bien. No puedes confiar en eso todo el tiempo, porque creo que al final para ganar necesitas ser el más rápido y eso es lo que ha fallado un poco en las últimas carreras", finalizó.

