Nelson Piquet, fue multado por comentarios racistas sobre Lewis Hamilton

El tricampeón de la Fórmula 1, Nelson Piquet, fue multado por 950 mil dólares por un tribunal de Brasil, después de que se revelará una entrevista donde hace comentarios racistas sobre Lewis Hamilton.

Fue en noviembre del 2021, en una entrevista en Brasil, que el actual suegro de Max Verstappen se refirió de mala manera contra el hemptacampeón de F1.

"¿Lo sucedido en Silverstone 2021? El negrito colocó el coche y se fue. Senna no hizo eso. Senna siguió recto. ¿Crees de verdad que no iba a girar? Iba en plan: 'Lo haré aquí de todos modos'. El negrito metió el coche y se fue porque no había forma de que pasasen dos coches por esa curva. Jugó sucio. Tuvo suerte de que sólo el otro piloto resultara jodido", fueron los comentarios racistas de Piquet.

Antes esto, cuatro grupos a favor de los derechos humanos en el país sudamericano demandaron al tricampeón por 10 millones de reales brasileños, el Tribunal Civil condenó al expiloto a pagar la mitad de la cantidad demandada.

