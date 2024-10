“No me voy a rendir": Checo Pérez lanza mensaje de cara a la temporada 2025 de la F1

"Nunca te rindas", es el lema de Checo Pérez y ahora más que nunca debe de aplicarlo a él mismo. El tapatío tuvo otro mal fin de semana, ahora en el Gran Premio de México, aunque confía en que volverá más fuerte para darle alegrías a su afición.

El piloto #11 de Red Bull vivió un turbulento día, en una carrera en la que coqueteó con una remontada histórica, pero en la que terminó en el fondo de la parrilla final.

Aun así, el apoyo de la afición tricolor le devolvió la esperanza para el cierre de este año, en el que es octavo lejos del Subcampeonato del año pasado.

"(Salgo) con mucha energía después de todo el apoyo de toda la gente que me ha dado demasiado. Vale la pena todo, no me rendiré y regresaré el próximo año más fuerte", dijo ante los medios tras la carrera.

Sergio Pérez también aceptó que esta fue su peor participación en casa, inclusive peor que el año pasado donde duró una sola vuelta, pero volvió a resaltar que no se rendirá y tratará de cumplir su sueño es que ganar la carrera en casa.

“Este ha sido un fin de semana complicado, digamos que mi peor Gran Premio (en México), el año pasado choqué yendo primero, mi sueño es ganar el GP de México y lo volveré a intentar el próximo año”

"MI SUEÑO ES GANAR EL GP DE MÉXICO"

Checo Pérez tiene contrato con Red Bull para el próximo año con opción a uno más, sin embargo, mucho se ha dicho sobre su posible salida de forma anticipada, pero lejos de eso, el mismo Sergio ha confirmado que correrá el año que viene con la escudería austriaca y cumplirá su contrato actual.

Ante ello, el tapatío de 34 años de edad aseguró que buscará la revancha en 2025, pues viene de un trágico 2023 y lo sucedido en este GP de México fue aun peor.

"Estaré aquí el año que viene. (Este fue) mi peor GP de México porque el año pasado choqué siendo primero. Mi sueño es ganar el GP de México y lo volveré a intentar el próximo año".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ESPECTACULAR! EL GRAN PREMIO DE MÉXICO VIVE SU MEJOR EDICIÓN DESDE EL REGRESO DE LA F1