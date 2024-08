Norris se convirtió en el primer piloto de McLaren en 12 años que gana una carrera al salir de la pole

Lando Norris logró una contundente victoria en el Gran Premio de Países Bajos, en una exhibición de la fuerza que actualmente tiene McLaren por encima de Red Bull. El británico le sacó casi 23 segundos de ventaja a Max Verstappen, en una carrera histórica para los de Woking.

El piloto de 24 años se convirtió en el primer piloto de McLaren que gana una carrera desde la pole position en doce años. Antes de él, Lewis Hamilton lo había logrado en el Gran Premio de Italia de 2012.

Ello además representó el fin de una racha de seis Grandes Premios en el que el ganador no salió desde la pole y que fue la racha más larga desde 2009-10. Mientras que a nivel individual, tuvieron que pasar casi dos años y medio para que otro piloto que no fuera Verstappen ganara por diferencia de más de diez segundos; el último antes de Norris fue Charles Leclerc con Ferrari en Australia 2022.

Norris además logró el mayor margen de victoria de la temporada (22.896 segundos) y la primera victoria de los de Woking en Zandvoort desde que lo hizo Niki Lauda en 1985; con ello ya superó el total de puntos más alto en un año (205) y todavía quedan nueve carreras por correrse.

En cuanro a Verstappen, las estadísticas no son tan favorables. El neerlandés no pudo sumarse a Michael Schumacher, Jenson Button, Nico Rosberg, Hamilton y Sebastian Vettel como ganadores en su Gran Premio número 200, además que fue la primera vez que no gana en casa y su quinta carrera al hilo sin victoria.

