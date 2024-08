Checo Pérez destacó la falta de ritmo en el Gran Premio de Países Bajos

Today we simply lacked some pace, but hopefully Monza will be different. See you in few days!

Hoy simplemente nos faltó algo de ritmo, pero esperemos que Monza sea diferente. ¡Nos vemos en unos días! #SP11 pic.twitter.com/J59Mc3tDJj

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 25, 2024