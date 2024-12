Papá de Checo Pérez tras salida de Red Bull: 'Es un retiro total de F1, no hay plan B'

Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio 'Checo' Pérez, habló sobre la salida de su hijo de Red Bull y aseguró que esta noticia significa "el retiro total de Fórmula 1" para el piloto.

En entrevista para Foro TV, el funcionario explicó que, en este momento, no existe "plan B o C" para Checo, por lo que dio por cerrada su etapa como corredor en la máxima categoría del automovilismo.

"Al día de hoy es un retiro total, no hay plan B, no hay plan C. El día de hoy, en este momento, se está cerrando la página de Fórmula 1, como cerró anteriormente antes de llegar a Red Bull, fue despedido de Racing Point y no había plan B. Se acabó la Fórmula 1 en ese momento y después llegó la oportunidad de Red Bull.

"En este momento no existe nada más al frente y tenemos que vivir con ello, aprenderlo y disfrutarlo. Tiene una familia maravillosa, no cambio a ninguno de mis nietos por 10 campeonatos de Fórmula 1, que se concentre y disfrute a su familia", dijo.

Hasta este momento, Checo Pérez no ha expresado de manera oficial que se retirará. Incluso, despertó varios rumores entre sus seguidores después de publicar un video en el que asegura "nos volveremos a ver".

