Ricciardo quiere ver a Tsunoda en Red Bull en lugar de Checo Pérez: 'Tiene la capacidad'

El lugar de Sergio Pérez en la Fórmula 1 es uno de los más disputados en la parrilla debido a los malos resultados que ha tenido en los últimos meses con el monoplaza de Red Bull.

Varias veces se ha especulado sobre posibles sustitutos para el piloto mexicano. Entre los nombres mencionados para reemplazarlo figuran Liam Lawson, Carlos Sainz y Yuki Tsunoda, aunque ninguno ha concretado la oportunidad.

Antes del receso veraniego, Tsunoda compartió sus impresiones sobre su futuro en la Fórmula 1, mencionando que seguirá en 2025 con el equipo Red Bull, pero con la intención de ascender al primer equipo en un futuro cercano.

Ante esto, Daniel Ricciardo, expiloto del equipo de las bebidas enérgeticas, considera que el japonés ya está listo para ese cambio.

"Lo que digo es que hasta que no estás en esa posición no sabes si alguien puede hacerlo de verdad. Todos tenemos la velocidad, pero cuando las luces están encendidas, ¿quién puede tomar esas decisiones y mantener la compostura?".

Ricciardo añadió: "Yuki tiene que responder a eso a su debido tiempo, pero mi respuesta es definitivamente no. Creo que tiene la capacidad, pero esa parte depende de él. Personalmente, me hubiera gustado que le dieran una oportunidad en Red Bull, pero no soy Helmut Marko".

Sergio Pérez, quien renovó contrato con Red Bull hasta 2026, continúa bajo la sombra de la incertidumbre respecto a su permanencia.

