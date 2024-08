Fórmula 1: Haas tenía interés en fichar a Checo Pérez, confesó Guenther Steiner

Cuando en 2016 Guenther Steiner llegó a Haas, Sergio 'Checo' Pérez daba sorpresas como piloto de Force India. En esa temporada el mexicano finalizó séptimo, por detrás de los Mercedes, los Ferrari, de Daniel Ricciardo en Red Bull y de Max Verstappen en Toro Rosso.

Además, superó por casi 30 puntos a su compañero Nico Hulkenberg, como el "mejor del resto" de los pilotos de la parrilla sin considerar a sus rivales de las escuderías más fuertes. Fue por ello que Steiner quiso sumarlo a la escudería estadounidense.

"Intentamos fichar a Pérez dos veces en el pasado porque era un buen piloto. Era un candidato potencial para nosotros en ese momento", declaró a RacingNews365. "Tal vez no era un piloto ganador de carreras o campeonatos, pero de todos modos no podíamos esperar que alguien del calibre de Lewis Hamilton se uniera a Haas".

Por otra parte, aceptó que no pensó que Checo continuará con Red Bull ante la mala racha que ha tenido en la Temporada 2024 con nueve carreras sin subir al podio. "Dije en directo en la televisión alemana: 'No creo que veamos a Checo de vuelta después de las vacaciones de verano".

"Creo que mucha gente en la Fórmula 1, tal vez incluso más, esperaba esto. Porque su rendimiento no ha sido muy bueno últimamente", y enfatizó que todo indicaba que Christian Horner y Helmut Marko apostarían por un cambio.

"Por eso me sorprendió tanto como a ti cuando anunciaron su decisión. No tengo nada en contra de Checo, pero está claro que no rindió bien", y puntualizó que es evidente que el tapatío no ha encontrado solución a sus actuales problemas con el RB20.

"Obviamente está en una situación en este momento que no puede superar: No puede salir del agujero en el que está. No esperaba que continuara en Red Bull tras el parón veraniego, pero estoy seguro de que el equipo sabe lo que hace", finalizó.

