Checo Pérez se sincera como piloto: “En la Fórmula 1 no hay amigos”

Sergio ‘Checo’ Pérez ha tenido un primer semestre de 2024 para el olvido con Red Bull que hoy lo tiene lejos de los primeros lugares en la clasificación de la Fórmula 1.

El mexicano sabe que todo dependerá de él si quiere enderezar el rumbo en la parte final de la temporada.

“Aquí no hay amigos, lo sabemos desde los go karts. Cuando estás compitiendo constantemente, tenemos mucho respeto, pero al final, amigos sabemos que no somos, porque cada quién está viendo por sus intereses”, resaltó en una charla con De Estreno.

El piloto mencionó sobre la información que muchas de las veces se maneja en el interior de los medios de comunicación.

“Cuando vives en este mundo, las cosas te llegan mucho antes que el mundo general. Sabes lo que está pasando detrás de las cámaras y al final lo único es que todo puede pasar en este mundo lleno de intereses”, recalcó el mexicano.

Checo vive el receso de temporada enfocado en que volverá mucho más fuerte, para el segundo semestre que reanudará el 25 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos.

