Checo Pérez 'culpó' a Red Bull por el mal resultado: 'No fue mi decisión, fue del equipo'

Otro mal fin de semana para Sergio Pérez. El piloto mexicano no sólo tuvo una pésima clasificación, sino que en la carrera no pudo recuperar el camino y terminó en la posición 17 de 18 pilotos que terminaron el Gran Premio de Gran Bretaña.

Durante la carrera el mexicano había logrado subir cuatro puestos y estaba buscando seguir ascendiendo rumbo a los puntos, sin embargo, tras un poco de lluvia Red Bull optó por ponerlo en neumáticos intermedios cuando aún había sectores secos, lo que al final le costó la carrera.

Con respecto a esta decisión, Checo Pérez reconoció que buscaron arriesgar en busca de poder meterse dentro de los 10 primeros puestos, sin embargo, reveló que esta decisión fue de Red Bull y no suya.

“No fue mi decisión, fue del equipo creo que fue un poco arriesgar la posición en donde estábamos, lo intentaron, lo arriesgaron y no funcionó para nada. Todo se complicó, al final intentamos quedarnos fuera esperando la lluvia, pero cuando rodábamos con neumáticos intermedio en esas condiciones lo destruí totalmente y cuando empezó a llover ya no tenía neumático y tuve que volver entrar", expresó en zona mixta.

Con respecto al final de la carrera, el piloto mexicano confesó que buscaba conseguir al menos un punto con la vuelta rápida, sin embargo, considera que no tenían las condiciones para ser el coche más rápido en Silverstone.

"Todo fue complicado, al final intentamos ir por la vuelta rápida, pero no tenía nada de agarre ni temperatura, entonces fue complicado. Tuve que dejar pasar a todos los líderes y nada funcionó desde esa primera parada que hicimos se nos arruinó todo un poco", finalizó.

