Russell se sincera sobre su futuro: 'No han sido alentadores los últimos meses'

George Russell ha vivido meses de mucha incertidumbre respecto a la Fórmula 1, pues no tiene contrato para el siguiente año y los rumores que ubicaban a Max Verstappen sonaron con mucha fuerza.

Este jueves, el propio Max aseguró que continuará en Red Bull en 2026, lo que calmó un poco las aguas en el garaje de las Flechas Plateadas. Sin embargo, Russell compartió su sentir y aseguró tanto para él como para su cooequipero, Kimi Antonelli, los últimos meses “no han sido alentadores.

Russell en su monoplaza en Spa | AP

“Sigo confiando en Toto y sigo confiando en que el equipo siempre me apoyará mientras rinda. Eso es en lo que tengo que centrarme. Pero, por supuesto, tanto para Kimi como para mí, estos últimos meses no han sido los más alentadores para nuestro futuro, y eso ha sido un poco conflictivo.

“Estos últimos seis meses han sido una situación muy singular en la que no tengo mucho poder en ese tipo de acuerdo y quizá los intereses no han estado alineados durante algún tiempo, lo que, por supuesto, me ha puesto en riesgo durante estos últimos seis meses. Pero entonces era mi trabajo rendir y reducir ese riesgo. Así que, cuando lleguemos a un acuerdo, lo haremos, pero tiene que ser bueno para ambas partes”, dijo a los medios en Hungría.

George Russell dentro de su auto | X @GeorgeRussell63

No ha temido por su asiento

Pese a los rumores, el británico señaló nunca haber temido en perder su asiento en la categoría y mostró confianza en que aún tiene mucho que aportar al equipo.

“La verdad es que nunca he temido perder mi asiento y eso ni siquiera se ha planteado una sola vez este año, aunque, por supuesto, a ustedes les gusta darle mucha importancia.

"Quizás hace 12 meses estaba un poco más ansioso y quería tener algo claro o confirmado para 2026, quizás hace seis meses sentía lo mismo, pero ahora estoy rindiendo mejor que nunca y sigo sintiendo que tengo más que ofrecer”, agregó.

