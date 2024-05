¿Seguirá con Red Bull? Checo Pérez sobre una posible renovación: 'Todo es una opción'

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con el primer Gran Premio en Estados Unidos. Con el campeonato de pilotos aún apretado, la carrera en Miami puede cambiar el rumbo de la temporada para más de un piloto, incluyendo para Sergio Pérez.

El futuro de Sergio Pérez con Red Bull aún es incierto, a pesar de que ha empezado la temporada de buena forma, el mexicano sigue sin firmar una renovación. Ahora, previo a la carrera el mexicano aseguró que aún tiene varias posibilidades, pero todo se podría definir pronto.

“No, ya hemos estado hablando, no hay nada firmado, hasta que no haya nada firmado todo está abierto, todo es una opción, ahora te diría que no es mi prioridad, sé que mi futuro se tiene que definir relativamente pronto, por como está el mercado, quizá más pronto de lo que quisiera.

“Así está el mercado así está hoy en día y será cuestión de algunas carreras para conocer mi futuro, pero por ese lado estoy tranquilo. El mercado está llegando a un momento donde no puedes esperar mucho, tienes que saber tu futuro relativamente pronto, porque hay mucho movimiento en el mercado de pilotos, nada ha cambiado, no hay nada firmado, todo es opción”, reveló el mexicano en entrevista para ESPN.

Actualmente el piloto mexicano marcha segundo en el campeonato de pilotos sólo por detrás de su compañero de equipo Max Verstappen. En caso de mantener el buen ritmo, el mexicano podría terminar con la segunda plaza por segundo año consecutivo.

