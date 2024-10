Toto Wolff termina los acercamientos con Verstappen y manda mensaje a Christian Horner

Después de meses de "coqueteo", propiciados por la crisis interna en Red Bull, Toto Wolff finalmente ha dejado de especular sobre la llegada de Max Verstappen. Con la llegada de Andrea Kimi Antonelli, el director de Mercedes se ha quedado satisfecho, luego que el joven italiano ha mostrado gran progreso.

"Estamos sentados atrás. Creo que lo he expresado antes, y tenemos una opinión similar también por parte de Max: tienes que poner fe en tus pilotos o en tu equipo. Tienes que darle el máximo apoyo que puedas para que sea un éxito. Y sólo si las cosas van realmente mal, considerarás otras oportunidades", declaró Wolff a Motorsport.

Señaló que si bien en su momento planteó la posiibilidad de buscar a Verstappen, con lo visto con Antonelli no ve necesidad de seguir buscando afuera. "Para mí, es como ligar fuera mientras haces que tu relación funcione. No funciona, no estoy flirteando fuera. Sólo si quiero tener un cambio, o considerar un cambio, buscaría una conversación".

"Y es lo mismo por su parte. Estamos bastante alineados en nuestros valores en eso, creo", añadió en referencia a que Verstappen ha mantenido su compromiso con Red Bull que, por otra parte, no descarta a George Russell como una opción a futuro, declaró hace algunas semanas Christian Horner.

Sin embargo, Toto cortó de raíz las intenciones de su colega británico y aseguró que el piloto de 26 años es pieza clave en el proyecto de los de Brackley. "George tiene una trayectoria similar en términos de karting y fórmula junior, y George fue el primer junior de Mercedes que se unió a nosotros".

"Sigue siendo nuestro piloto Mercedes. No hacemos una gran diferencia (entre él y Antonelli). Emocionalmente, les damos el mismo apoyo. Nada cambia. Todos los pilotos punteros de la F1 saben que tienen que competir contra su compañero de equipo, sea joven o viejo. El compañero de equipo de George ha sido Lewis Hamilton, el mejor piloto de todos los tiempos, durante tres años. Así que estará bien compitiendo contra uno de los más jóvenes, que llega con grandes expectativas", finalizó.

