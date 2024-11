Tras el campeonato de Verstappen, ¿qué sigue en pelea en la Temporada 2024 de Fórmula 1?

Max Verstappen es un piloto de otro nivel e incluso en la peor temporada de Red Bull en los últimos cuatro años, se las ingenió para coronarse antes del final de la campaña. Con su quinto lugar en el Gran Premio de Las Vegas, el neerlandés aseguró su cuarto campeonato de Fórmula 1, con dos carreras todavía por disputarse.

Sin embargo, eso no significa que Qatar y Abu Dabi no regalarán grandes emociones. Lando Norris ya no tiene oportunidad de ganar el título, pero puede perder el segundo lugar del Campeonato de Pilotos todavía. Mientras que en el Campeonato de Constructores, todavía hay muchas cosas en disputa.

¿Qué sigue en disputa en la Temporada 2024 de Fórmula 1?

Con ocho puntos en disputa a nivel individual, por las dos carreras restantes y la sprint en Qatar, del segundo al séptimo lugar en el Campeonato de Pilotos todavía se pueden cambiar algunas posiciones. Sin embargo, las batallas más interesantes serán entre los pilotos de Ferrari y los de McLaren.

Charles Leclerc está a 21 puntos de Lando Norris en la batalla por el segundo lugar, mientras que Carlos Sainz podría quitarle el cuarto puesto a Óscar Piastri, con una diferencia de nueve puntos por ahora. El australiano está a 51 unidades del tercer lugar, por lo que parece difícil que se meta en el Top a menos que un tragedia ocurra con el monegasco.

Detrás de ellos, George Russell y Lewis Hamilton todavía pueden intercambiar posiciones, por ahora con el más joven de los pilotos de Mercedes en el sexto puesto a 42 puntos de Sainz, que tiene una ventaja de 51 sobre Hamilton.

En cuanto a Sergio 'Checo' Pérez, ya no se moverá del octavo lugar. El mexicano tiene una ventaja de 90 puntos sobre Fernando Alonso y está a 56 del heptacampeón; por lo que las probabilidades de lo que supere en las dos últimas carreras son muy bajas.

En la batalla del Campeonato de Constructores, Mercedes el único que no se moverá

A nivel de equipos, con dos carreras y una sprint quedan en disputa 103 puntos, por lo que la escudería alemana es la única que ya no cambiará su posición. Los de Brackley están cuartos, a 130 de Red Bull y con una ventaja de 339 sobre Aston Martin. Los de Silverstone todavía pueden perder el quinto lugar ante Haas, Alpine, RB e incluso Williams.

Los de Grove son los más alejados, con 17 puntos y tendrían que tener una mejora considerable para escalar posiciones. Mientras que entre los estadounidenses, los franceses y los italianos hay apenas una diferencia de cuatro puntos. El equipo que finalice en mejor posición recibirá un premio monetario mayor, por lo que será una batalla enardecida hasta el final.

Aunque no será una pelea tan intensa como la que tendrán Red Bull, McLaren y Ferrari por el Campeonato. Después de Las Vegas, los de Maranello se pusieron a 24 puntos de los de Woking, que están a 53 de los de Milton Keynes. Por lo que la escudería austriaca necesariamente tiene que sumar muchos puntos con ambos autos en Qatar para llegar a Abu Dabi en la pelea.

