Edson Álvarez titular en empate del West Ham vs Bournemouth; Julián Araujo vuelve a la banca

En una mañana vibrante en el London Stadium, el West Ham United y el Bournemouth protagonizaron un emocionante empate 2-2 en la Jornada 31 de la Premier League. El mexicano Edson Álvarez, tras tres partidos consecutivos arrancando desde el banquillo, regresó al once inicial bajo la dirección de Graham Potter, sin embargo, su participación se limitó a 52 minutos, en los que no logró destacar ni influir de manera significativa en el desarrollo del juego, mientras que Julián Araujo volvió al banquillo del Bournemouth tras meses fuera por lesión.

El partido comenzó con un Bournemouth decidido a imponer condiciones, y su esfuerzo rindió frutos. A los 38 minutos, Evanilson aprovechó un error en la salida del West Ham para fusilar a Alphonse Areola con un disparo raso desde el borde del área, poniendo el 0-1 en el marcador y silenciando momentáneamente a la afición local. La presión de los Cherries fue constante y con Antoine Semenyo y Dango Ouattara generaron peligro por las bandas.

El West Ham pudo reaccionar más tarde; al minuto 61, Niclas Füllkrug, quien entró de cambio, igualó el encuentro con un cabezazo certero tras un centro preciso de James Ward-Prowse desde un tiro de esquina. El 1-1 devolvió la confianza a los locales, que comenzaron a dominar la posesión y a buscar el arco rival con mayor insistencia.

La remontada parcial del West Ham llegó al minuto 67, cuando el capitán, Jarrod Bowen, tras una gran jugada individual, definió de cabeza con frialdad ante Kepa Arrizabalaga para poner el 2-1. Desafortunadamente para la causa de los Hammers, 10 minutos después Evanilson puso el tanto de la igualdad.

En los minutos finales, ambos equipos parecieron conformarse con el reparto de puntos. El West Ham, con este 2-2, suma 35 unidades y se mantiene en la parte baja de la tabla, aún lejos de los puestos de descenso pero sin lograr despegar en la temporada. Para Edson Álvarez, el partido dejó un saldo discreto: su titularidad fue un paso adelante, pero sus 52 minutos en cancha no le permitieron recuperar el protagonismo que ha perdido en las últimas semanas.

A pesar de que se quedó todo el partido en el banquillo de suplentes, el regreso de Julián Araujo a la convocatoria del Bournemouth es una noticia bastante positiva para el lateral mexicano, quien pasó casi cinco meses fuera de las canchas por lesión.

El pasado 9 de noviembre Julián Araujo sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo por lo que tuvo que pasar por el quirófano y ser intervenido para repararlo, es por esa razón que el mexicano estuvo 156 días fuera de actividad.

