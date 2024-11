Tsunoda es ‘detenido’ al ingresar a Estados Unidos previo al GP de Las Vegas

Momentos de tensión vivió Yuki Tsunoda previo a su participación en el Gran Premio de Las Vegas esta fin de semana, ya que el piloto japonés de RB fue ‘detenido’ por las autoridades migratorias de Estados Unidos al ingresar a dicho país.

De acuerdo a lo relatado por el propio Tsunoda, a su llegada a Estados Unidos tuvo que pasar un control de migración donde fue aislado en una habitación con un agente del aeropuerto con quien sostuvo una discusión para aprobar su entrada a dicho país y el piloto de F1 menciona que estuvo a punto de perderse el GP de Las Vegas y ser regresado a Japón.

“Me sentí un poco extraño cuando me detuvieron. Por suerte no duró más de dos o tres horas”

“Por suerte me dejaron entrar después de un par de discusiones. Bueno, en realidad hubo muchas discusiones, pero sí, casi me envían de vuelta a casa. El agente me metió en una habitación y tuvimos una conversación. No me permitieron comunicarme con mi compañero o siquiera llamar a alguien”, relató Tsunoda

Tsunoda desconoce la razón por la que fue tan complicado ingresar a Estados Unidos ya que sí contaba con sus papales en regla y en ocasiones anteriores el control migratorio no había sido tan estricto con él, por lo que el piloto de RB atribuye a su vestimenta que hayan sido tan duros con él.

“Llevaba pijama, así que tal vez no parecía un piloto de F1, pero estoy seguro de que él lo sabía. Durante la conversación, incluso me preguntó el salario y todo”.

Afortunadamente para Yuki Tsunoda todo esto solo quedó en un mal momento y se le permitió la entrada a Estados Unidos y podrá correr el Gran Premio de Las Vegas para RB sin ningún tipo de inconveniente.

