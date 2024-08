Verstappen ve poco probable remontar en Monza: "No tenemos velocidad en las curvas"

El declive de Red Bull en la Temporada 2024 de la Fórmula 1 ya no se puede ocultar y este sábado Max Verstappen tuvo su peor clasificación de este año. Desde el Gran Premio de Singapur en 2023, cuando largó P11, el neerlandés no largaba tan atrás en una carrera.

Y en 2024, su peor resultado fue el sexto sitio en Mónaco. Sin embargo, este sábado en el Gran Premio de Italia, el actual campeón del mundo no pudo remontar para acercarse a Lando Norris en la clasificación, a pesar de que en la Q2 mostró potencial para pelear por el pole.

"No estuvimos demasiado mal en Q2, pero después en Q3 no estuve bien con las gomas. No podía girar el auto", declaró Verstappen en atención a los medios de comunicación tras la qualy.

El neerlandés quedó 69 centésimas de Norris, a pesar de que en su segundo intento Red Bull intentó que Sergio 'Checo' Pérez -sin otro juego de neumáticos para mejorar su tiempo- le ayudara con un poco de remolque. La estrategia no funcionó y Max solo pudo pasar de P8 a P7 para superar a su compañero.

"Me cuesta entender por qué de pronto no tenemos velocidad en las curvas", y explicó que es difícil marcar un vuelta rápido con tantas complicaciones en las curvas. Red Bull no solo fue superado por McLaren, sino que también Mercedes y Ferrari fueron superiores.

Al respecto, Verstappen lamentó que no puedan entender a fondo el problema para resolverlo para la carrera del domingo. "Me gustaría pensar eso (que pueden remontar). El problema es que el auto no tiene buen balance y eso castiga los neumáticos. Es difícil decir qué tan competitivos seremos", finalizó el tricampeón de la Fórmula 1.

