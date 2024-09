¿Y Checo Pérez? Christian Horner y su gusto por Rusell: “Sería una tontería no tenerlo en cuenta”

La Fórmula 1 está entrando en la recta final de la temporada, con un cierre inesperado para la escudería de Red Bull.

No es un secreto que Checo Pérez no vive su mejor campaña con Red Bull, pese a tener contrato para 2025, un inesperado piloto podría llegar en su lugar en un futuro y Christian Horner no lo vería con malos ojos.

El director de Red Bull fue cuestionado sobre una posible llegada de George Russell a la escudería, y esto fue lo que respondió.

“No tenemos miedo de salir a buscar, él termina contrato a finales del año próximo y sería una tontería no tenerlo en cuenta”, resaltó en entrevista para SKY Sports.

En cuanto a Sergio ‘Checo’ Pérez, Horner lamentó la actuación del mexicano en la qualy del Gran Premio de Singapur.

“Es frustrante para él, pero los pilotos de Ferrari siguen estando cerca. En cualquier caso, será una carrera difícil desde el puesto 13, pero realmente creo que hemos mejorado el coche”, comentó.

