Néstor Araujo crítica a la Leagues Cup: “No es algo nuevo que sobreponen las canchas”

Recién firmada su renovación por dos años más, Néstor Araujo manifestó su felicidad por seguir perteneciendo al club y aprovechó el momento para alzar la voz en contra de las canchas que se utilizan en la Leagues Cup que está a una semana de iniciar.

“La verdad es que cuando uno firma contrato y se hace uno a la idea de que va a disputar los torneos que vienen. No tiene porque consultarnos, lo que sí es cierto es que el año pasado la Leagues Cup estuvo muy bien, los campos estaban bien. Lo que se mencionó hace rato es por los partidos de Selección y no es algo nuevo que sobreponen las canchas, que no hay una base fuerte para que se procure al jugador”, afirmó.

“Yo tuve una lesión en el 2018 en un campo que estaba sobrepuesto y me perdí un Mundial. Uno a veces como jugador reniega el tema de los campos y la estructura, pero de querer estar en la competición uno quiere estar en el campo jugando. El tema el año pasado era por l que pasaba en Selección y las canchas que no es nada nuevo, pero como ahora lo dijo alguien como Bielsa pusieron más atención”, agregó.

Respecto a su situación física reconoció que no atraviesa su mejor versión, pero aseguró que es cuestión de tiempo para poder estarlo.

“Desde el torneo pasado tuve una lesión muy fuerte, me ha costado mucho regresar y estar a punto, todavía no estoy al cien por ciento, estoy en proceso, llevo meses trabajando fuerte. Sé que a veces, cuando he entrado, he tenido destiempos de ritmo, todas esas cosas y necesitas jugar para estar a punto. Estoy agarrando ritmo. Espero que en uno o dos meses, pueda estar cerca de lo que puedo dar físicamente. Me falta, pero estoy en el camino y aprovecho los minutos que tenga”, finalizó Néstor Araujo.

