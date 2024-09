Chivas sanciona a Carolina Jaramillo y Yamile Franco por incumplir código de conducta

Chivas Femenil dio a conocer a través de un comunicado de prensa que las futbolistas Carolina Jaramillo y Yamile Franco no fueron consideradas para el juego de esta tarde ante América debido a incumplimiento del código de conducta. Ambas futbolistas no fueron consideradas para el Clásico de México ante América, por lo que además de no tener actividad serán sancionadas internamente por el club.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que las jugadoras Carolina Jaramillo y Yamile Franco incumplieron con el código de conducta y serán sancionadas de acuerdo al reglamento interno del equipo, por tal motivo no fueron consideradas en la convocatoria para El Clásico de México, correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2024”, informó el club.

De igual manera, el club Rojiblanco dio a conocer la importancia de impulsar los comportamientos que prioricen los valores de la institución tapatía.

“Para Chivas siempre será primordial impulsar comportamientos y acciones que prioricen nuestros valores, que fomenten la disciplina y abonen al crecimiento del futbol femenil en nuestro país”, agregó.

Al final del comunicado, se dio a conocer que las futbolistas tendrán un trabajo por separado: “Las jugadoras permanecieron en Guadalajara para trabajar con un programa personalizado, el cual seguirán durante estos días”, concluyó.

