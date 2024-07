Ángel Di María sobre Lionel Messi: "Tiene ocho balones de oro, es el mejor"

Este domingo Ángel Di María vivirá el que sería su último juego con la Selección de Argentina en la Final de la Copa América ante Colombia, encuentro con el que los Albicelestes podrían igualar lo hecho por España en 2008, 2010 y 2012.

El extremo que juega con el Benfica en la Liga de Portugal, se sinceró en la previa a la Gran Final de la Copa América 2024 con el diario L'Equipe donde, entre otras cosas, habló sobre Lionel Messi y aseguró que su compañero es el mejor del mundo.

“Todo el tiempo solo piensan en ganar. Pero, al final, el mejor es el que tiene más Balones de Oro, y Messi tiene ocho. Para mí, por tanto, hay una cierta distancia entre él y Cristiano”, comentó 'El Fideo'.

Angel Di Maria, 36 ans, va tirer sa révérence sur la scène internationale dimanche, après la finale de la Copa America entre l'Argentine et la Colombie (à suivre sur L'Équipe live foot). Le champion du monde 2022 revient sur sa carrière > https://t.co/xTQZYDNHFj pic.twitter.com/Cm671JoMVT — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 13, 2024

Otra de las cosas que tocó Di María en su entrevista con el diario francés es sobre la decisión de retirarse de la Selección campeona del mundo, donde aseguró que 'la decisión está tomada'.

"Mi decisión está tomada. Antes algunos querían que me fuera y ahora quieren que siga. Después de todo lo que he podido lograr con la selección, hoy tengo la tranquilidad de decir adiós. Aunque, por otro lado, me duele porque la selección es el lugar donde más feliz me siento. Cuando vistes la camiseta de la selección solo piensas en defender tu país. Lo he dado todo por Argentina desde hace 15 años y muchos jóvenes merecen la oportunidad de vestir esta camiseta. Es hora de dar ese paso a un lado", finalizó.

