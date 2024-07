‘Dibu’ Martínez listo para enfrentar a Colombia: “Para mí los penaltis son cien por ciento suerte”

Emiliano 'Dibu' Martínez, campeón del mundo con Argentina, está listo para afrontar la final de la Copa América 2024 contra Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami. El arquero argentino, que ha sido un pilar fundamental en los éxitos recientes del equipo, compartió sus pensamientos y sentimientos antes de este crucial encuentro y frente a un gran número de periodistas que se dieron cita a la conferencia previa a la gran final.

Sobre sus sensaciones en la víspera de una nueva final, Martínez se mostró sumamente emocionado: "Hoy me siento más completo, más cómodo. Intento mejorar y corregirme en cada gol que me meten. Muchos pudieran pensar que no, pero ahora, en nuestra cuarta final, estamos más ilusionados, como si fuera la primera”.

A pesar de su notable récord en tandas de penales, el arquero atribuye su éxito al trabajo en equipo y en muchas ocasiones, a la suerte: "Para mí los penaltis son cien por ciento suerte. He errado penales que son lo opuesto a lo que había trabajado. Tengo un gran entrenador de arqueros que me ayuda a tomar esa decisión muy fácil. Trato de concentrarme, mirar la pelota, no tanto al jugador y que sea lo que Dios quiera."

La concentración y el enfoque son esenciales para Martínez: "Debemos jugar nuestro partido, sabemos que nuestras armas son 'jugar al fútbol'. Cuando tenemos concentración siempre tenemos un plus, además de que tenemos al mejor. En una final siempre hay mucha tensión y el que menos presionado esté ganará."

El campeón del mundo también habló sobre los desafíos personales que ha enfrentado a lo largo de su carrera: "Me costó muchísimo irme tan joven de casa, muchísimo más de lo que yo pensaba. Hoy soy el arquero que soy gracias a eso. Tendré 30 familiares en las gradas que seguramente me darán un plus. En la anterior Copa América me perdí del nacimiento de mi nena, así que eso me da más fuerza que antes”, explicó emocionado.

En cuanto a los rivales, reconoció las habilidades de James Rodríguez y la dificultad de los partidos en condiciones extremas: "Sabemos la zurda que tiene James, una de las mejores del mundo. Para mí cuando juegas once contra once con 38 grados de calor es complicado. Ecuador se merecía el empate como mínimo, Uruguay. Nos tomamos todos los partidos como si fueran finales."

Dibu también quiso hacer hincapié sobre lo sucedido en las gradas del partido entre Uruguay y Colombia: “A nosotros nos pasó algo muy similar en Brasil, le pegaban batazos a los chicos y a las mujeres. Es muy feo de verlo. Si ves que a tu familia le están pegando, es la forma en la que tienes que reaccionar. No diría que haría lo mismo, pero estoy apoyando a los jugadores de Uruguay. Tenemos que reforzar la seguridad. Hay que disfrutar que los equipos están en la final”, sintetizó.

Finalmente, sobre su motivación y su conexión con los niños, dijo: "Ser campeón de todo no significa estar motivado. Decir que estamos relajados es totalmente mentira. Yo fui fanático del fútbol, iba a clubes para que me firmen camisetas y hoy en día si veo a un chico llorando tengo que parar a firmarle la camiseta y ha sacarme una foto. Si veo a un niño haciendo mi bailecito me llena de motivación para momentos como estos”.

