Copa América 2024: Con un hombre más, Panamá pone en riesgo clasificación de Estados Unidos

La Selección de Panamá podría gestar una de las hazañas de la Copa América 2024 y colarse a Cuartos de Final, luego de vencer a Estados Unidos en la segunda jornada del Grupo C. Los dirigidos por Thomas Christiansen aprovecharon la superioridad numérica que dejó la expulsión de Timothy Weah y se impusieron 2-1 en el Mercedes-Benz Stadium.

Apenas al primer minuto, los canaleros sorprendieron con un remate de chilena de Édgar Bárcenas que pasó apenas desviado del arco de Matt Turner. La respuesta del equipo de las Barras y las estrellas fue inmeadiata, por medio Weston McKennie, que tras un rebote en tiro de esquina abrió el marcador al minuto cinco. Sin embargo, la acción fue invalidada por fuera de lugar.

El partido se "rompió" con la espulsión de Weah, que tiró un puñetazo a un rival sin balón en disputa. Inicialmente el silbante Iván Barton no sancionó la acción, pero el VAR le avisó para que la revisara y no dudó en mostrar la tarjeta roja. A pesar de ello, Estados Unidos se adelantó por medio de Folarin Balogun a los 22 minutos. Poco le duró el gusto a los de Gregg Berhalter, y a los cuatro minutos llegó el empate por medio de César Blackman, que con zurdazo desde media luna puso el 1-1 que no se movió para el medio tiempo.

Remontada de Panamá para la segunda mitad

Para la segunda mitad, el ingreso de José Fajardo le dio a Panamá la verticalidad y profundidad que les faltó en la primera parte. Sin embargo, el tanto de la victoria tardó en llegar para el jugador de la Universidad Católica de Ecuador, que al minuto 62 vayó dentro del área y se señaló la pena máxima. No obstante, tras la revisión en el VAR se revirtió la decisión.

Fue hasta el minuto 86 que Fajardo, luego de una jugada colectiva en la que los panameños supieron circular el esférico alrededor del área, sacó un disparo potente que le dobló las manos a Matt Turner y definió el triunfo centroamericano. Estados Unidos trató de empatar nuevamente y aunque Adalberto Carrasquilla fue expulsado por una patada sobre Christian Pulisic al 88', ya no hubo tiempo para los de Berhalter.

Se aprieta el Grupo C de la Copa América

Con esta victoria, Panamá, Estados Unidos y Uruguay están empatados a tres puntos, aunque en el caso de los charrúas está pendiente su compromiso ante Bolivia este jueves. Los de Marcelo Bielsa llegan como favoritos y se quedarían líderes con seis unidades, además que asegurarían su boleto a Cuartos de Final.

En la última jornada, Uruguay se mide a Estados Unidos y Panamá a Bolivia, por lo que los de Christiansen tienen esperanza de clasificar si ganan y dejarían fuera al equipo local, en lo que sería una de las mayores sorpresas del torneo de la Conmebol.

