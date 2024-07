Copa América: Estas son las ligas que se siguen jugando durante la competición continental

Este viernes continúa la actividad de la Copa América cuando se jueguen los Cuartos de Final de la competición continental, pero, a pesar de que las selecciones del continente están jugando en los Estados Unidos, hay ligas que siguieron con su calendario normal.

Las primeras, que no se rige por el calendario FIFA, es la Major League Soccer, que la liga de los Estados Unidos continué con su actividad, es gracias a que la Copa América se juega en los estadios de la NFL, dejando las canchas de la MLS puedan albergar partidos de la competición local.

Otra liga que se mantiene al jugarse de acuerdo al año calendario, es el Brasileirao, la competición brasileña no ha parado ni un solo día desde que arrancó la Copa América y el próximo jueves tendrá cuatro partidos, todos correspondientes a la fecha 14.

La Liga MX comenzará este fin de semana, en plenos Cuartos de Final, habrá tres encuentros del arranque del Apertura 2024, Puebla vs Santos Laguna será el partido que del silbatazo inicial del nuevo torneo, seguido del Querétaro vs Tijuana y del Bravos de Juárez vs Atlas.

Recordar que la Copa América termina el próximo 14 de julio, solo dos semanas antes del comienzo de la Leagues Cup, competencia que enfrenta a la Liga MX y a Major League Soccer.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CUARTOS DE FINAL DE LA COPA AMÉRICA: HORARIOS, TV Y DÓNDE VER ONLINE