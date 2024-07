'Dibu' Martínez sobre la clave para atajar los penales: 'A veces necesito suerte'

“Capaz que me ven grande”, fue como definió el Emiliano ‘Dibu’ Martínez su actuación en los penales contra Ecuador. El portero argentino atajó dos disparos en la tanda de penaltis y fue la figura para que Argentina avanzara a Semifinales de Copa América.

“Déjame ganar un par de títulos más para ser leyenda”, dijo Emiliano Martínez en zona mixta luego de ser el héroe argentino ante Ecuador:

“Capaz que me veo grande en el arco, es suerte, en los penales puedes adivinar y a veces no, a veces la necesito (la suerte). Nunca lo dije y nunca me creo (ser el mejor portero del mundo). Yo siempre trato de trabajar, de darle más armas a mi juego, yo solo que mis compañeros me tengan fe, es lo único que pido”, dijo el Dibu.

Por otra parte, el portero del Aston Villa elogió el trabajo de sus compañeros, quienes, según él, la pasaron mal y tuvieron que sacar la garra argentina.

“Hay muchos chicos que juegan por primera vez la Copa América. Estamos muy orgullosos, más unidos que nunca, por más que ganamos lo que ganamos los chicos estaban muy nerviosos, no nos salían la cosas. La pelota se hundía mucho, esperemos darle un mejor partido a la gente para la próxima”

“(Cuando en los 90 no aparece el futbol) sacamos la garra argentina, el talento, el potrero. Estos chicos siempre juegan en unas canchas que están hermosas y cuando hay un poco de dificultad se dan cuenta que está la pelea, que está el trabajo y estoy orgulloso de ellos”, finalizó el Dibu.

El polémico portero argentino fue reconocido al final del juego como el mejor futbolista del encuentro y le regaló al pueblo argentino otra noche memorable bajo los tres palos.

