Enzo Fernández manda disculpas por cánticos racistas: 'Me opongo a la discriminación'

Enzo Fernández publicó un mensaje en su cuenta de Instagram el martes, pidiendo disculpas por los cantos racistas que el equipo de Argentina, campeón de la Copa América, entonó contra Francia tras su triunfo en tiempo suplementario ante Colombia, que les otorgó la estrella número 16 en Sudamérica.

“Quiero pedir disculpas por el vivo en mi Instagram durante los festejos de la Selección. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar en medio de la euforia de nuestros festejos de la Copa América”, se lee en el comunicado de Fernández.

“Ese video, ese momento y esas palabras no reflejan quién soy. Perdón de verdad”, concluyó.

El comunicado, escrito en inglés, surge en medio de un potencial conflicto entre Enzo Fernández y Chelsea.

Sus compañeros franceses Axel Disasi, Malo Gusto y Wesley Fofana dejaron de seguirlo en esa red social, y el propio Fofana publicó un tweet condenando el cántico con el video inserto, comentando: “Racismo desinhibido”.

