Enzo Fernández reveló que Mbappé lo amenazó en la final de Qatar 2022

Está por cumplirse el primer aniversario de que la Selección de Argentina se coronó en la Copa del Mundo Qatar 2023, por lo que Star+ sacó un ciclo de entrevistas llamado 'Campeones', en las cuales aparecen varios jugadores que lograron esta gesta.

Una de las primeras charlas en estrenarse fue la de Enzo Fernández, quien durante su entrevista confesó que Kylian Mbappé tuvo una actitud amenazante contra los argentinos, que durante la primera mitad del partido en Lusail lograron anular la capacidad ofensiva del francés.

"Hubo jugadas que nosotros festejábamos, como en una pelota dividida, y él nos hacía un gesto como que nos iba a matar. Se la agarró conmigo, no sé por qué", le contó a Sebastián Vignolo, y agredó que Cristian 'Cuti' Romero lo defendía de las intimidaciones, y por ello le gritó en la cara el tercer gol al atacante del PSG.

El jugador del Chelsea insistió que Mbappé les decía cosas en español para intimidar. "Mbappé me decía como que nos iba a matar, que ellos iban a ganar la final", y también contó que en el penal de Lionel Messi, sus rivales no le permitieron acercarse. "No me dejaban verlo. Una locura. Me puse entre medio de los dos, se empezaron a cerrar y querían empujarme hacia atrás. ¿Cómo no me vas a dejar verlo?"

Y cuando el entrevistador le cuestionó si pensaba en ir al rebote, señaló que no era necesario. "Cómo va a haber rebote si esa pelota iba adentro", mencionó Enzo quien por último señaló cómo vio que Mbappé se marchó molesto tras el silbatazo final.

