Javier Aguirre se culpa del mal momento del Mallorca: "Soy el máximo responsable"

Javier Aguirre no se encuentra viviendo su mejor momento como entrenador en el Viejo Continente, pues el entrenador mexicano asumió la responsabilidad de la actualidad que tiene el Mallorca al tener 10 puntos en la temporada 2023-2024 de LaLiga.

“Soy el máximo responsable de todo. No puedo achacarle nada a nadie y así sé lo dicho a los jugadores. Nunca lo he hecho ni lo haré, no me escondo en ese sentido”, comentó Aguirre en conferencia de prensa.

El entrenador mexicano llegó en marzo de 2022 supliendo a García Plaza, quien tenía al Mallorca en zona de descenso a falta de seis jornadas para el final del campeonato.

Durante el paso de Aguirre bajo el Mallorca el equipo logró salvarse del descenso en la campaña 2021-2022, para la temporada 2022-2023 el equipo finalizó en el noveno puesto quedándose cerca de los puestos de competencias europeas.

Ahora, el próximo reto que estará afrontando Javier Aguirre junto con los Mallorquinistas será en la Jornada 15 de LaLiga cuando reciban al Deportivo Alavés en la cancha del Estadio Mallorca Son Moix.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SORTEO EUROCOPA 2024: ASÍ QUEDARON DEFINIDOS LOS GRUPOS Y CRUCES DE LA EURO