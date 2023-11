Javier Aguirre discute con periodista sobre su futuro: 'Tu pregunta me huele mal'

El Mallorca de Javier Aguirre no camina y el descenso los acecha. El empate de hoy ante el Cádiz los dejó en el lugar 17 de LaLiga con sólo un triunfo en 14 partidos y el técnico mexicano fue cuestionado sobre su futuro en el equipo bermellón, lo que molestó al ‘Vasco’.

El periodista Sebastià Adrover, del Diario de Mallorca, preguntó a Aguirre si el próximo juego ante el Alavés lo ve como una final, por lo que fiel a su estilo, el ‘Vasco’ respondió de manera contundente.

"¿Esta pregunta se la hacías a las anteriores técnicos? ¿O es que como subieron al equipo de Segunda a Primera tenían más crédito? Están valorando los ascensos, pero no lo del año pasado. Me huele mal la pregunta. El Mallorca no está hace 50 partidos en descenso. ¿Te atreves a decirme si es una final para mí? Esta pregunta sin estar en descenso, me huele mal. antes, con otros entrenadores, todos estaban felices hasta la jornada 30 y no había esas preguntas”, expresó un molesto Javier Aguirre.

"Hombre, hijo, a la fecha 14 me estás cuestionando por mi futuro. ¿Cómo te atreves con esa alegría que te caracteriza a preguntarme por mi futuro en la jornada 14? El equipo no está en descenso y faltan 25”, agregó el técnico mexicano.

Sin lamentarse por una nueva igualada en casa, el ‘Vasco’ sabe que ante Alavés tienen detalles por corregir para quedarse con los tres puntos.

"No hay tiempo para quejas, hay que seguir y el domingo viene el Alavés. Es cierto que el bagaje del equipo es muy pobre con una sola victoria en 14 partidos, pero he comprobado que nuestra afición nos apoya y se fue a casa con la sensación de que pudimos haber ganado", sentenció.

