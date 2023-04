Javier Aguirre está a un paso de darle la permanencia al equipo de Mallorca en LaLiga y la afición no dudo en reconocer el trabajo hecho por el mexicano. Ahora tras la victoria de 3-1 en contra del Getefe, la gente decidió corear su nombre.

El Mallorca logró llegar a los 40 puntos en la Liga española y actualmente es 10mo en la Tabla General a 10 puntos del descenso y sólo 7 de las competencias europeas. Es por esto que la afición del equipo se venció ante el mexicano.

"No lo esperaba, pero me dio mucho gusto. No recuerdo que mencionaran mi nombre de manera tan espontánea en un estadio. Soy mayor, pero estas cosas te emocionan", expresó el mexicano al acabar el partido.

A pesar de que el equipo ya parece estar a salvo del descenso el técnico no está listo para cantar victoria y aceptó que aún tienen trabajo por hacer.

"Soy muy cabezota y hasta que la salvación sea matemática de ese tema no hablaré. Ya he dicho que estoy contento aquí y vamos a esperar".

