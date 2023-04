Podcast "Los Maletas del Deporte", Episodio 2: "Es de flojera ver a este Cruz Azul"

Este viernes 21 de abril se publicó la segunda edición de “Los Maletas del Deporte”, un podcast en el que Mariana Morales y Juanito Jicamas repasan toda la actualidad deportiva con su toque humorístico y crítico, sin asumirse expertos.

En este segundo capítulo, los talentos que colaboran con RÉCORD, platicaron sobre los atractivos partidos que ofrece la Jornada 16 de la Liga MX, en donde Chivas recibirá a Cruz Azul en el Estadio Akron y América hará lo mismo con Pumas, en el Estadio Azteca.

Al analizar los encuentros, ambos analistas llegaron a la conclusión que el Cruz Azul del ‘Tuca’ Ferretti no es atractivo, ya que sólo se defiende. Comendando a hablar del tema, Mariana Morales fue clara: "No me gusta cómo juega Cruz Azul, se encierra. Es bastante aburrido de ver".

“¿No lo viste jugar contra el América (a Cruz Azul)? De repente le meten un gol y tenían a todos en defensa, incluido fuerzas básicas, afición, construyeron una pared con el cemento. Es de flojera ver a este Cruz Azul, estuvo aburrídisimo”, comentaron Mariana Morales y Juanito Jicamas.

Con esto, concluyeron que el mejor resultado para Chivas y La Máquina sería un empate, que les permitiera seguir con aspiraciones de Liguilla y Repechaje, respectivamente, en la última jornada del torneo regular.

