Tom Brady a Bill Belichick en su podcast: ‘Siempre fue estúpido ponernos en contra’

Bill Belichick fue invitado de honor en el podcast de Tom Brady. El coach y exjugador profesional hablaron sobre cómo se llevaban en sus años con los Patriots y aclararon los rumores que hubo en su momento de una posible enemistad.

“No hay nadie con quien preferiría estar asociado”, dijo el QB. “Creo que siempre es una conversación estúpida decir ‘Brady vs Belichick’ porque, en mi opinión, de eso no se trata una sociedad”, remarcó para los micrófonos de Let’s Go.

“No siempre estuvimos de acuerdo, pero siempre nos respetamos. Sé que me respetó por el trabajo que hice y yo ciertamente hice lo mismo”, aceptó Brady.

Particularmente los rumores apuntaban que en 2017 ambos tuvieron varios roces que supuestamente terminarían por ‘facilitar’ la salida de Tom Brady hacia los Buccaneers.

Pese a que dejaron de trabajar juntos hace años, Belichick sigue considerando que el recién retirado deportista es el mejor jugador de la NFL de toda la historia.

