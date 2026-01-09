Registro obligatorio de celulares 2026: ¿Qué pasa si no vinculo mi línea con mi CURP?

A partir de hoy 9 de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil en México deberán vincular su línea telefónica con su CURP como parte del nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). La medida, impulsada para combatir delitos como la extorsión y el fraude, marcará un cambio importante en cómo usamos y registramos nuestros dispositivos. Y sí: habrá consecuencias claras para quienes no hagan el trámite.

El objetivo es evitar delitos como el fraude o la extorsión/Pixabay

Suspensión del servicio: la sanción principal

El punto clave es simple: si el usuario no registra su línea antes del 30 de junio, su servicio será suspendido. Eso significa que el celular no podrá hacer llamadas, recibir mensajes ni usar datos móviles. Únicamente quedará habilitado para realizar llamadas de emergencia, hasta que el trámite se complete.

Tu CURP deberá estar vinculado a tu línea de celular de manera obligatoria/ChatGPT

Cómo será el registro: paso a paso

El proceso dependerá del operador, pero seguirá una ruta similar. Primero, el usuario recibirá una notificación por SMS o correo donde se indicará el inicio del registro. Luego deberá elegir si quiere hacerlo en línea o de forma presencial en centros de servicio. El trámite solicitará identificación oficial, CURP, datos personales y, en algunos casos, el IMEI del teléfono. Finalmente, el operador enviará un código para verificar la identidad y confirmar la vinculación.

¿Quiénes deben registrarse? Todos

El registro es obligatorio para personas físicas y morales. En el caso de empresas o líneas corporativas, además de la identificación, deberán presentar el RFC. Las autoridades recordaron que este proceso no sustituye otros mecanismos de seguridad, sino que busca tener un padrón confiable para rastrear llamadas relacionadas con delitos de alto impacto.

El trámite será gratuito y todos están obligados a hacerlo/Pixabay

Preocupaciones de usuarios… y respuesta del gobierno

La medida ha generado dudas en torno a la privacidad de los datos, la capacidad técnica de las compañías telefónicas y el riesgo de errores que puedan bloquear líneas legítimas. Sin embargo, el gobierno federal asegura que el sistema contará con protocolos de protección y que la información será utilizada exclusivamente con fines de seguridad, especialmente para reducir extorsiones, uno de los delitos más comunes del país.

Aquellos que no cumplan con el trámite, sufrirán el bloqueo de su celular/Pixabay

Prepárate: tu operador te avisará

Las empresas de telefonía ya se encuentran habilitando plataformas para el registro. En cuanto el proceso arranque oficialmente, los usuarios serán notificados. El llamado es claro: no dejar pasar el plazo, revisar que la CURP esté actualizada y mantener a la mano la identificación oficial. El trámite será gratuito y deberá completarse una sola vez por línea.