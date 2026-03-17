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Futbol

"Poquito rezagados": César Arturo Ramos lanza crítica a exárbitros que se volvieron analistas

César Arturo Ramos Palazuelos previo al partido de vuelta de la Final entre Toluca y Tigres en el Apertura 2025 | IMAGO 7
César Arturo Ramos Palazuelos previo al partido de vuelta de la Final entre Toluca y Tigres en el Apertura 2025 | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 12:12 - 17 marzo 2026
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El experimentado silbante consideró que una vez que se retiran, a algunos de sus colegas les falta actualizarse

Fernando Guerrero, Arturo Brizio, Felipe Ramos Rizo, Francisco Chacón; varios son los exárbitros de la Liga MX que una vez que se retiran se unen a alguna televisora o medio de comunicación como analistas. Sin embargo, el problema con ello es que dejan de actualizarse, opinó César Arturo Ramos Palazuelos.

César Ramos Palazuelos en el partido entre Cruz Azul y América en el Clausura 2025 | IMAGO 7
César Ramos Palazuelos en el partido entre Cruz Azul y América en el Clausura 2025 | IMAGO 7

El silbante de 42 años, quien cuenta con gafete FIFA desde 2014, es uno de los más experimentados en México y de los más regulares en los últimos torneos. Desde esa posición, consideró que si bien los comentarios que los árbitros retirados pueden ser acertados, también pueden generar confusión, ya que en ocasiones opinan a partir de reglas desactualizadas.

¿Qué dijo César Ramos sobre los árbitros de la Liga MX?

En entrevista con TUDN, Ramos Palazuelos, quien probablemente sea llamado a la Copa del Mundo 2026, precisó que no duda de la capacidad de quienes analizan la labor arbitral, pero sí señaló que luego se quedan con conceptos retrasados. "Es una actividad, es un trabajo para ellos, creo que hay gente con mucha capacidad, gente que fue estrella en esta actividad, gente que marcó una pauta".

"Desgraciadamente, cuando sales de esto, es como en toda profesión, van cambiando los conceptos, las consideraciones y cada año, si no te actualizas, quedas un poquito rezagado. Si tú compartes eso al público, ya viene una confusión que se genera en ocasiones, sobre todo en cuestiones como el fuera de juego, como la mano, que cada año hay variaciones", añadió.

Fernando Guerrero durante el homenaje que recibió por su retiro en enero de 2025 | IMAGO 7
Fernando Guerrero durante el homenaje que recibió por su retiro en enero de 2025 | IMAGO 7

César Ramos también opinó del VAR y el uso de la tecnología

Por otra parte, el árbitro culiacanense opinó sobre el uso de la tecnología, en específico el VAR, y el apoyo que es actualmente para los silbantes. “Pues toda la vida va evolucionando, el futbol creo que tardó un poquito, tenemos diez años con la cuestión de la herramienta tecnológica del video arbitraje, la herramienta del video es espectacular, es una segunda oportunidad, es un seguro de vida, una red de protección”.

Karen Janet Díaz, Víctor Alfonso Cáceres, César Arturo Ramos y Alberto Morín en el Clausura 2025 | MEXSPORT
Karen Janet Díaz, Víctor Alfonso Cáceres, César Arturo Ramos y Alberto Morín en el Clausura 2025 | MEXSPORT

"Así se usa para cosas obvias, cuando le metemos algo gris, qué es, lo blanco es evidentemente claro, lo negro evidentemente no existe, es una falta", y consideró que se les critica mucho cuando recurren al videoarbitraje. "Cuando el punto medio, lo gris va a ser una cuestión de percepción a tu camiseta, a tu ideología, a tus colores o a tus conocimientos reglamentarios, ahí es donde viene la cuestión y somos juzgados".

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