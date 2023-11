Almeyda celebró que Pizarro viajara a Europa: "Dejó millones para cumplir su sueño"

Rodolfo Pizarro llegó a al AEK Athenas en julio de este año, y en el poco tiempo que ha estado con el club no ha ganado tanto protagonismo como el que tiene Orbelín Pineda. Sin embargo, el técnico Matías Almeyda, que los conoce bien, consideró que la crítica a Pizarro es injusta.

El estratega argentino señaló que el mexicano sigue en proceso de adaptación y acomodarse al cambio no resulta sencillo. Además, destacó que valora que haya elegido emigrar a Europa, en vez quedarse en la MLS ganando millones de dólares.

"Tiene que tener paciencia, porque sé lo que puede dar y tiene lo necesario para completar su sueño en Europa. Dejó millones para cumplir su sueño. Es verdad y es algo que aprecio. Cuando empezó tuvo algunas lesiones leves y en unos meses, cuando necesite estar listo, lo estará", declaró Almeyda previo al partido ante el Brighton en Europa League.

En ese sentido, insistió que él siempre va a defender a sus jugadores y consideró que la crítica luego es injusta con Pizarro. "Puede que necesite un poco más de tiempo para adaptarse por completo, pero eso es normal cuando cambia de país y de liga. Yo defiendo a mis futbolistas y él es un jugador que resiste a los periodistas".

"Me gusta tal como es, porque lo único que le importa es el fútbol. Sé que al final me gustará. Aprecio que no le interese el dinero, en una época materialista", añadió el estratega sobre Pizarro, que hasta el momento ha jugado 437 minutos en 11 partidos.

Por otra parte, señaló que tratará de gestionar el desgaste de Orbelín Pineda, ya que viene de jugar con la Selección Mexicana y no ha tenido mucho descanso. "Siento que han pasado años sin descanso. Lo he usado en muchas posiciones, pero sé que en algún momento este cuerpo no durará. Intento gestionar su forma de entrenar, en algunos partidos lo he eliminado".

"Estamos haciendo todo lo posible para protegerlo. Lo cuidé para la selección, lo levanté en rendimiento, fue seleccionado como el mejor jugador de la temporada pasada, y creo que hay algunos partidos, que no son tan importantes, para que viaje y tal vez tenga un oportunidad de descansar. Pero Orbelin está feliz. Orbelin estaba en Europa antes de venir, por lo que consiguió el tiempo de adaptación que necesitaba en España", finalizó el estratega.

