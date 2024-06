Messi advierte y pone a temblar a todos previo a Copa América; pone su mira en el Mundial 2026

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, reafirmó el favoritismo de la albiceleste para la próxima Copa América 2024. Tras haber llevado a su país a la gloria mundial en 2022, Messi confía en que Argentina tiene lo necesario para ser bicampeón del continente.

“Cuando arranca un campeonato, sea mundial, Copa América o lo que sea, Argentina es candidata igual que Brasil y más en esta Copa América”, declaró el rosarino en entrevista con Infobae. “Creo que siempre Argentina es favorita, más allá de que venimos de ganar todo eso, anteriormente, cuando no se daba que podíamos conseguir los objetivos, también siempre Argentina era favorita”, añadió.

Sin embargo, Messi también destacó el incremento en el nivel de juego en todas las selecciones de la Conmebol, reconociendo que equipos tradicionalmente menos favoritos como Colombia y Ecuador han mejorado significativamente.

“Hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia, Ecuador. Después se hace muy difícil jugar todos los partidos, pero creo que va a ser una Copa América muy igualada”, subrayó Messi.

¿Messi en el Mundial 2026?

Sobre la posibilidad de jugar en el Mundial 2026, Messi dejó abierta la puerta, aunque con prudencia, consciente de los desafíos físicos y personales que eso implicaría.

“Depende de cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de ser realista conmigo mismo. Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado. Queda un tiempo y no sé cómo voy a estar en ese momento. También la edad es una realidad que está ahí, si bien es un número, los partidos que voy a jugar yo, tampoco son los mismos que jugaba cuando estaba en Europa, comentó.

Messi recordó las críticas

Finalmente, Messi recordó las críticas que él y la selección argentina enfrentaron antes de sus recientes éxitos. Aunque trató de mantenerse indiferente, admitió que esas críticas afectaron a su familia.

“La verdad es que yo siempre fui indiferente a todo eso. Si bien la he pasado mal y he sufrido por muchas cosas que se han dicho, sobre todo extra futbolístico, en el cual en muchas cosas o la mayoría por no decir todas, eran mentira, inventadas y que eran con intención de hacer daño... intentaba no darle bola. Los que más sufren son la familia, los que están cerca de uno, que miran y consumen todo y tienen la bronca, la impotencia, el querer reaccionar, decir algo", finalizó.

