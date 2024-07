Scaloni no nota una clara disparidad entre Conmebol y Concacaf: 'No la veo'

En la previa de la primera Semifinal de la Copa América que enfrentará a Argentina contra Canadá en el Metlife Stadium de New Jersey, el entrenador Lionel Scaloni compareció ante los medios de comunicación, en su mayoría argentinos, que abarrotaron la sala un día antes del encuentro que decidirá al primer finalista de este torneo.

Scaloni fue cuestionado sobre la diferencia que puede existir entre las Selecciones de la CONMEBOL y las que representan en este torneo a la CONCACAF. El entrenador de la Albiceleste fue tajante al razonar que para él no existe ninguna diferencia entre los equipos de América e incluso habló de la Selección Mexicana.

“No sé quién dice que hay mucha diferencia, no la veo. México ha estado a nada de pasar, a solo un gol y ha tenido un buen nivel. Me parece que en la CONCACAF hay Selecciones de nivel y no menos importantes que las de Sudamérica. A veces por matices te quedas fuera pero creo que el nivel es bueno”, expresó.



El técnico campeón del mundo se mostró optimista de cara su quinto partido en esta Copa América. “La meta cuando uno viene a jugar un torneo de este calibre es llegar hasta el final, jugar todos los partidos posibles. La primera parte, ya la cumplimos, que era llegar a semifinales y esperemos mañana cumplir la otra que es llegar a la final. En cualquier caso estamos satisfechos y eso nos mantiene contentos e ilusionados para lo que viene”, explicó Scaloni.

Como no podía ser de otra forma, habló sobre el estado físico de Lionel Messi que se encuentra ya recuperado y que jugará el día de mañana. “El 99% de las veces, Messi está para jugar, sin duda, nunca me ha pasado que no esté. Es una decisión muy fácil para mí, porque es una decisión muy franca. Cuando él está en condiciones juega siempre, yo que soy el entrenador no tengo duda, el que lo decide soy yo, incluso no estando al cien por cien, va a jugar. Sé lo que nos puede dar aún no estando en condiciones óptimas. Es indiscutible”, finalizó.

