Scaloni sobre el estado físico de Messi: “Va a jugar aun si no estuviera en óptimas condiciones"

Esta Copa América está siendo diferente y más complicada de lo que se esperaba para Lionel Messi, esto debido a que el astro argentino presta molestias musculares desde el segundo partido de la justa mundialista.

Ante las rumores que ponen en duda la participación de Messi en la Semifinal contra Canadá, el estratega Lionel Scaloni dejó más que claro que Leo se encuentra en optimas condiciones para jugar, pero en un hipotético caso en el que no esté al 100, de todos modos jugaría.

"Cuando él está en condiciones, juega siempre. No hay ningún tipo de dudas. ¿Quién tendría dudas? Yo que soy el entrenador, no tengo dudas. El que decide soy yo y cuando lo veo en condiciones para jugar, incluso sin estar al 100%, va a jugar. Me hago responsable de eso pero no tengo ninguna duda.”, declaró Scaloni en conferencia de prensa

De igual forma el entrenador de la albiceleste comentó su plan en caso de que Messi no esté para completar un partido y señaló que aún lesionado, metería a Leo a jugar los últimos 30 minutos del encuentro en caso de necesitarlo.

!Es una decisión muy fácil para mi, porque es una decisión muy franca, de que si está bien, juega; y si no está bien, juega los últimos 30 minutos. Así de fácil", concluyó Scaloni

