Yan Couto confesó que la selección de Brasil le pidió quitarse el cabello rosa para la Copa América 2024

En un gesto de respeto hacia la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), Yan Couto, defensa del Girona, se quitó el tinte rosa de su cabello al incorporarse a la concentración de la selección de Brasil para la Copa América 2024. El lateral diestro reveló que accedió a esta petición durante una entrevista con el portal Uol.

"Fue una petición, básicamente. Me dijeron que el rosa es medio de guasa. Yo no lo veo así, pero lo respeto. Me lo pidieron y lo hice", declaró Couto, futbolista cedido en el Girona, al explicar la solicitud de la CBF.

El defensa no especificó si la recomendación sobre su llamativo estilo capilar provino de la directiva de la CBF o de algún miembro del equipo técnico liderado por Dorival Júnior desde enero pasado. El pasado 4 de junio, durante los primeros días de concentración de la Canarinha en Orlando, Couto compareció en rueda de prensa y fue cuestionado sobre su cambio de apariencia. En esa ocasión, recordó que durante toda la temporada con el Girona optó por teñirse el pelo de rosa, pero que en la selección "ese ciclo acabó".

"Fue una cosa para el Girona, mucha gente se tiñó el pelo, se convirtió en una moda (...) Aquí en la selección soy el Yan de cabello negro. No cambia nada, continuo siendo el mismo", explicó sin dar más detalles.

Couto, cuya ficha pertenece al Grupo City, fue titular en el primer amistoso de preparación para la Copa América 2024 contra México, que Brasil ganó 2-3, y permaneció en el banquillo durante el segundo partido contra Estados Unidos, que terminó en empate 1-1. Danilo, que previsiblemente será titular en el torneo continental, ocupó su lugar.

