Jimmy Lozano: "Firmé un contrato para Copa Oro, a partir de ya estoy libre"

Lozano reconoció que después de ganar la Copa Oro 2023 dejó de ser técnico de la Selección Mexicana, por lo que ahora deberá esperar al análisis que realice la Federación Mexicana de Futbol para saber si continuará o no al frente del Tri rumbo al Mundial 2026.

"Yo firmé un contrato para Copa Oro, a partir de ya estoy libre, los mexicanos no creemos a veces en el proceso, si hubiéramos perdido la Final, habría que valorar otras cosas más allá del resultado”, comentó el Jimmy después de vencer en la Final a Panamá, a quien puso de ejemplo sobre cómo darle continuidad a un proceso con Thomas Christiansen.

“Eso le valoro muchísino a Panamá, que ha estado con un solo técnico, que ha confiado en él, que es dificilísimo ganarles, que eliminaron a Estados Unidos en la Semifinal. Creo que si confiamos en el proceso los resultados van a ser inmensamente mejores. Esta decisión no me corresponde a mí, uno tiene que estar listo, no sé si en semanas o meses se tendrá que tomar una decisión y si hay que ayudar a la selección, estaré dispuesto”, contó.

"Estoy muy contento, agradecido por esta posibilidad, decía que después de ese tercer lugar en Olímpicos había sido de las mejores experiencias de mi vida y hoy el ambiente fue totalmente mundialista, no de Copa Oro. Me llena de ilusión un estadio lleno como el de hoy, darle alegrías a la gente en sus casas también, cuando no estoy en selección soy un aficionado más, hoy el equipo dejó la vida.

“Las oportunidades hay que aprovecharlas, me tocó llegar en un momento no tan bueno, pero cuando confías en la gente y en ti mismo hay que aventarse, era una gran oportunidad para nosotros, hoy todos piensan 'fue la mejor decisión', si no hubiera salido hubiera pensado lo mismo”, señaló.

Después de que terminó el encuentro, Jaime Lozano sostuvo un abrazo con el presidente comisionado de la FMF, Juan Carlos Rodríguez, quien hace un mes lo llamó para el interinato de la Selección Mexicana

"Solamente nos dimos un fuerte abrazo, era una apuesta importante lo que hizo al ponerme al frente en la Copa Oro después de lo que se estaba viviendo, le agradecí la confianza.

"El balance: para mí esto es México, puedes ganar o perder, pero las formas son similares a las de hoy, tratando de ser protagonistas no importa quién esté al frente, tratando de representar lo mejor posible a tanta afición. Si dejas la vida en cada jugada como lo hicieron y te acompañan algunos resultados, siempre el país estará, no sé si satisfecho, pero sí contento por lo que haces en el campo. Quisiera que tomemos mejores decisiones, tengamos objetivos comunes y todos rememos en la misma dirección por el bien de nuestro futbol”, finalizó.

