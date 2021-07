DT de Dinamarca: 'El penal no debería haberse pitado'

Kasper Hjulmand, seleccionador de Dinamarca, negó que el penalti sobre Sterling tuviera que ser pitado y dijo que es algo que le molesta.

El técnico danés comenzó su rueda de prensa dando la felicitación al equipo inglés por el pase a la final de la Eurocopa.

"Felicidades a Inglaterra por la victoria, y, sobre todo, a mi compañero Southgate, por cómo ha trabajado en este equipo durante todos estos años y cómo ha desarrollado a los jugadores jóvenes", dijo Hjulmand.

"Es una decepción y es difícil hablar sobre esto, quizás tenga que pasar unos días. Hemos estado tan cerca...".

"Ha sido un penalti que no debería haberse pitado y me molesta. Es muy duro. Perder de esta manera es decepcionante, porque estos chicos han luchado mucho. Es amargo y nos toca digerirlo. No puedo describir con palabras lo que admiro a este equipo, por todo lo que hemos pasado. Dos personas de nuestro equipo le ha salvado la vida a uno de nuestros jugadores. Les estoy agradecido".

